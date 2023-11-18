筆下風雲：美首投棄權意味甚麼

世界並不太平，以色列對加薩的血腥軍事行動持續，日前不僅攻入希法醫院，以軍更出動推土機擬將醫院夷平，同時又逐層以機關槍掃射，據報連以色列的人質也在行動中喪生。

中國作為今個月的聯合國安理會輪值主席國，外界都希望中方在這場殘酷的戰爭中發揮制約作用。老實說，中國作為域外國家，除了口頭譴責以色列並要求停火，實現兩國方案，能夠做的並不多，尤其包括伊朗在內的中東諸國也是愛莫能助。阿拉伯世界尚且口惠而實不至，要中國介入阻止以色列，根本是天方夜譚。

但隨着以色列的瘋狂囂張、嗜血殘暴震驚世界，聯合國在當地的人道救援人員死亡數字，在短短個多月內已超越近年任何一場戰爭，以國激起國際間的反感，以至耗盡人們對猶太曾慘遭納粹屠殺的同情，已是寫在牆上。作為以色列最大靠山的美國，態度也在悄悄起變化。

就在中國當輪值主席之際，安理會日前以12票贊成，美國、俄羅斯、英國3票棄權，通過「加薩人道暫停」無約束力決議，這也是自2016年以來，安理會第一次通過的有關以巴問題的決議。值得注意的是，美國竟然投了棄權票。以巴戰爭爆發後，每次在聯合國提出有關停火的議案，美國均是無條件支持以色列並投下反對票，今次棄權，可謂美方對以色列不滿的初步表態。

眾所周知，美國並不支持以色列佔領及管控加薩，它希望由巴勒斯坦自治政府接手，但以色列強烈反對。何況以色列總理內塔尼亞胡跟拜登素有嫌隙，在以巴戰爭爆發前，以色列國內司法改革示威四起，內塔尼亞胡便曾直斥是拜登政府煽風點火的顏色革命。一旦加薩局勢穩定下來，美以兩國的矛盾勢逐步顯現。