強詞有理：關鍵看誠意

毫無疑問，三藩市中美元首峰會比去年峇里島會晤更積極、更務實，收穫似乎也更大。中國外交部長王毅總結指出，雙方在政治外交、人文交流、全球治理、軍事安全等領域達成20多項共識。當然，這些共識能否真正落實，關鍵還要看美方有沒有誠意，若能說到做到，一個共識就足夠，否則一百個共識也是白搭。

尤其是在台灣問題上，中方要求美方將不支持台獨的表態體現在具體行動上，停止武裝台灣，支持中國和平統一。這一點美方根本做不到，他們口稱堅持一個中國政策，實際上做的是另一套，一中政策不斷被虛化掏空，早已名存實亡。台灣民眾黨總統參選人柯文哲透露，近日接到美國在台協會的電話，要求解釋與國民黨的「藍白合」有否北京介入。這說明甚麼？說明美國已把自己當成台灣的主人，任何事情都要插手，而且不再遮遮掩掩。華府要求北京不要干預台灣選舉，自己卻無孔不入，這是甚麼邏輯？一中政策云乎哉？

但不管怎麼樣，這次中美元首峰會確實為雙方關係帶來正面意義。有人用「止跌企穩」和「鬥而不破」來形容，可謂恰如其分。止跌企穩意味着雙方關係受到有效管控，暫時不至於進一步惡化；鬥而不破則意味着中美仍存在一些無法調和的矛盾和分歧，但是雙方都不希望引發摩擦和衝突。

美國將與中國關係定性為「競合關係」，既競爭也合作，實際上這些年美方一直在激化競爭，破壞合作基礎，導致雙方皆蒙受損失，也對世界經濟構成重大風險。現在美國終於面對現實，調整對華政策，對兩國乃至全世界都是好事。拜登強調，世界期待美中負責任地管控競爭，避免競爭滑向衝突、對峙或新冷戰；關鍵的全球挑戰需要兩國領導人共同領導。這番話從其嘴裏說出來，過去是不可想像的，美國一向以世界老大自居，何曾與其他國家共同領導？這也從另一個側面證明，美國已不得不接受中國崛起的事實。

當然，中美關係不可能從此進入坦途，美國遏制中國的基本國策不會改變，科技等領域的打壓也不會放鬆。明年美國大選，各路政客一定會繼續製造反華話題，甚至提出反華法案，這已成為他們博取眼球、爭取選票的老套路。所以說，中美關係變好不容易，變壞卻是一轉眼的事，千萬不可盲目樂觀。