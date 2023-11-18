的哥奪刀退匪案 越南假難民落網

財困鋌而走險 白刃架頸「攞啲錢」 本周一傍晚，七旬的哥駕駛的士，在旺角接載乘客前往秀茂坪，期間對方多次更改目的地，未幾更露出賊相，從後以利刀架頸聲稱打劫。的哥「勇字當頭」奮力反抗，並以空手入白刃退匪，有關「車Cam」片段翌日在社交網流傳，至前日的哥報案求助。執法人員經調查後，至昨日掩至秀茂坪一公共屋邨，以涉嫌「企圖行劫」拘捕一名越南籍假難民，並檢獲衣物及兩把利刀，初步相信有人因財困鋌而走險。

本周一傍晚約6時30分，77歲的哥在旺角廣東道接載一名男子前往秀茂坪。期間，男子多次更改目的地，當的士駛至曉光街時，男子突然亮出一把利刀從後架頸打劫的哥，最後因事主極力反抗，匪徒事敗而跳車逃去。遇劫的哥把事件告知親友後，於本周四報案求助。人員經翻查「車Cam」及閉路電視錄影片段後，鎖定一名懷疑涉案男子。

車Cam天眼助鎖定嫌疑人 昨日早上，人員相信目標男子在秀茂坪一公共屋邨現身，故此到場展開埋伏，其後以涉嫌「企圖行劫」，拘捕一名持「行街紙」留港的47歲越南籍假難民，並在其身上檢獲一把約30厘米長利刀，初步相信該把利刀在疑犯犯案後，於附近的家品店購買，不排除用作下次犯案時使用。另外，人員檢獲疑犯當日犯案時穿着的衣物，以及一把約20厘米長的甩柄利刀，而刀柄相信的哥與疑犯糾纏時被扯甩，刀柄至今仍未尋獲。據悉，遇劫的哥手部受傷，幸無大礙，疑犯藏身單位的戶主是其同鄉朋友，初步相信他因財困單獨犯案，至於他留港期間有否涉及其他刑事案件，則有待進一步調查。

至於案發的「車Cam片」於本周二在社交網流傳，顯示一名市區的士司機在載客途中，後座一名戴黑色鴨舌帽、身穿黃色外套的男乘客，從身後取出一把疑似刀具物體，架在前座司機頸部並揚言「攞啲錢出嚟」。不過的哥遇險臨危不亂，先空手入白刃與對方爭奪刀具，同時破口大罵對方，再打開車窗大聲呼救「打劫啊」。

雙方糾纏間，的哥疑成功奪取刀具，並疑用該刀具多次反擊，更激動地發洩稱「攞啲錢出嚟吖嗱」。劫匪捱打後見勢色不對，隨即打開車門跳車並快步逃去，的哥則繼續大聲呼救，片段至此結束。