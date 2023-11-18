還押小欖長褲勒頸 露宿者裁死於自殺

【本報訊】深水埗一名越南籍露宿者於2020年涉管有危險藥物被捕，還押於小欖精神病治療中心期間，在保護囚室內用長褲纏頸，最終死亡。死因庭周三（15日）開始展開研訊。死因裁判官昨晨完成引導後，陪審團隨即退庭商議裁決。結果約兩小時後，一致裁定死者死於自殺。

陪審團倡3改善建議 是次研訊對象為黎民十（LE Van Muoi），1966年3月出生。是次研訊設4女一男陪審團，死者家屬沒有出席或委派代表參與研訊。懲教署以利害關係方身份出席。證供提示，2020年10月8日黎早上多次以衣物纏頸，其後被發現昏迷，送往屯門醫院救治，翌日證實不治。死因裁判官昨晨引導陪審團時，給予「死於自殺」和「死因存疑」兩個選項。

陪審團退庭商議約兩小時後，裁定死者在2020年10月8日上午11時11分至37分，在小欖精神病治療中心間斷地自行用長褲勒頸。陪審團給予懲教署3項建議，包括收症及觀察病房4人架構並不足夠，可考慮增設助理分擔日常工作；職員需嚴格執行不多於15分鐘到病房巡視，不可以透過閉路電視取代；可考慮提升觀察在囚人士的配套，例如在囚室門外增設簽到系統，及增加顯示屏，將囚室16格顯示變成8格。案件編號：CCDI-888/2020