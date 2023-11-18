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少女遭偷拍裙底 截17歲仔對質

【本報訊】本周四晚上10時40分，一名17歲少女乘搭港鐵時，懷疑遭一名少年以手提電話偷拍其裙底春光。少女發現後，隨即致電母親代為報案求助，並於港鐵太古站內截停該名少年對質。
執法人員接報趕至，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕該名17歲少年，他隨即被帶走扣留調查。
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