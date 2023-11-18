警員涉酒駕剷路拒捕 12‧27再訊續准保

涉案男警今年4月休班期間駕駛輕型貨車，期間車輛在旺角剷上行人路。執法人員到場，該名男警被指拒絕合作，之後又揭發他疑酒後駕駛。他被落案起訴危險駕駛罪、酒後駕駛罪及抗拒執行職責的警務人員共3罪，案件昨日在西九龍裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，案件押後至12月27日再訊，被告續准保釋。

47歲被告李雪輝，控罪書上沒有報稱職業，現已被停職。辯方昨申請將案押後，以便進一步審閱文件及提供法律意見予被告。裁判官遂應要求，將案押後至12月27日，並批准被告繼續保釋。被告被控於今年4月2日，在旺角登打士街近彌敦道交界近燈柱編號E5321，危險駕駛一輛展示登記號碼WT1255的輕型貨車；駕駛該輕型貨車在道路上，而他血液中酒精含量超過法定限制訂明，即每100毫升血液中的酒精含量不低於70毫克。同日在旺角登打士街37號外，抗拒執行職責的警務人員，即警長2448、警員35052和警員26695。

現已被停職 警員不時捲入交通事故。其中男警何家榮去年5月休班期間，在長沙灣駕駛Tesla電動車時涉嫌撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試之餘，更涉嫌誘使被撞人士不要報案等。他早前表示擬認危駕等3罪，但會否認意圖妨礙司法公正罪，案件排期明年4月16日開審。一名女子於去年7月駕駛私家車，在葵涌葵聯路駕駛時，涉撞毀路旁約兩米鐵欄，與她同車的休班警長吳志偉疑接力駕駛私家車至500米外。兩人事後未能通過酒精呼氣測試，同承認酒後駕駛罪，各被判罰款4,000元及停牌半年至一年。案件編號：WKCC 4028/2023