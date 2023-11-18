環保署App誘外賣走餐具 750食肆儲印花換獎賞

【本報訊】即棄塑膠餐具等將會在明年4月22日起分階段禁止提供或售賣，環境保護署昨推出「走塑有賞」應用程式，市民於指定食肆買外賣時「走餐具」，可儲印花換領食肆獎賞、禮物或兌換成「綠綠賞」積分，以鼓勵市民減少用塑膠。

超市售指定袋方便垃圾徵費 為了減廢，政府明年4月實施垃圾徵費，當局已經覓得數間連鎖超市同意，容許顧客購買「指定垃圾袋」，取代一般膠袋，方便市民日後用以包裝垃圾，「一袋兩用」變相減少膠袋消耗。

環保署及環境運動委員會昨日舉行第3屆「外賣走塑 餐具先行」運動啟動禮，並推出「走塑有賞」應用程式。環境及生態局局長謝展寰表示，現時計劃覓得超過750間食肆響應，部分更主動提供食肆獎賞。新階段計劃將會舉行5個半月至明年4月底。

對於被質疑即棄塑膠餐具管制後，食肆轉為供應木製餐具，同樣造成垃圾問題，謝展寰指出，塑膠一般需至少數百年才會分解，又引述研究指有80%人類的血液裏驗出微塑膠，會對人體造成影響，承認政府是「偏心」，現行政策主要針對塑膠餐具和容器。環境運動委員會主席黃傑龍則指出，「走塑」管制對餐飲業界有好處，因即棄用具為餐飲業營運成本之一，笑言自己再會自備筷子。

環保署於2018年推出「外賣走塑 餐具先行」宣傳及公眾教育運動，鼓勵市民減少使用即棄塑膠餐具。