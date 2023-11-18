塞廁漏水剝石屎 街市檔販斥食署廢

【本報訊】本港公廁的潔淨程度亟待改善，本報記者昨午到場實地考察，發現被評為最差公廁的西環吉席街公廁及西營盤街市公廁，乾淨程度差強人意，地上積水多，設備殘舊。有遊客表示吉席街公廁的潔淨程度較平均值差，尤其地面污糟。有檔販坦言西營盤街市公廁平日經常塞廁所，喉管漏水非常骯髒，甚至天花有石屎剝落，惟多次投訴都無用，直斥負責管理的食環署「廢！」

西環吉席街公廁使用率非常高，一分鐘內有逾10人進出，女廁亦要排隊。而女廁地面積水多，尤其乾風機難以吹入廁格，馬桶附近地面全是積水，長者使用頗為危險；廁所板上目之所及未見污漬，但整個馬桶布滿水，更疑有上一手使用者完事後未有沖廁的「手尾」。使用完西環吉席街公廁，來自山東的遊客梁小姐坦言，此公廁比其他公廁的衞生程度差，尤其地面積水多、不衞生，她又認為廁格格數太少，直言在港用其他公廁，例如商場的廁所均較衞生。

「投訴聽咗當食生菜」 至於西營盤街市公廁方面，男廁較大，而女廁卻僅得一格，記者一入內，難聞臭氣撲鼻，地上同樣滿布積水，廁紙僅用繩索吊起，設備殘舊更有許多銹迹，吹風機甚至連表面油漆亦剝落。街市內經營菜檔的陳先生形容，平日男廁「污糟邋遢」，且清潔次數太少，直言：「好多人去完廁所唔沖廁，入親去都睇到好多嘢喺度。」甚至天花經常跌石屎，長者買餸頗為危險，雖然曾向負責管理街市的食環署反映，但一直未有改善，直斥「廢㗎食環，（投訴）講完就算，聽咗當食生菜。」