康署管理欠人手 西環吉席街公廁糟透

登全港最差榜首 水龍頭爛到𠝹手 本港有不少公廁，但人有三急卻未必會去。香港廁所協會昨公布全港最差及最佳公廁，其中最差榜首是西環吉席街公廁，協會形容其外表光鮮，內裏卻設施殘破、地面積水，直言「根本用唔到」。而獲金獎的最佳公廁則是白石角公廁，除建有玻璃天幕令光線充足，內裏亦非常乾淨，更配有智能設備。協會點名批評康文署在管理公廁上人手不足，不少公園廁所「無辦法搵到個好嘅」，又形容政府對公廁的管理是「四分五裂」，建議政府統一部門管理廁所，以維持優質公廁服務。

西營盤街市公廁「見到想走」 香港廁所協會早前巡查全港300多個公廁，並公布兩個全港最差公廁，最嚴峻的當屬西環吉席街公廁，其次是西營盤街市公廁。協會主席蘇金標表示，西環吉席街公廁位處屋苑旁，形容「門口好靚，但我入到去見到個情況真係慘不忍睹」，更指巡查時發現地面有大面積積水，水龍頭及吹風機等設施更殘破不堪，直言：「水龍頭爛晒，係會𠝹到手。」至於第二差的西營盤街市公廁，蘇則指巡查時發現廁格極度污糟，坦言：「見到已經想走，係用唔到！」他又指，廁所地下積水問題嚴重，由於街市較多長者使用，擔心使用者一旦跣腳，後果不堪設想。

價低者得外判制度削質素 此外，協會亦舉辦「2023年香港最佳公廁」選舉，並在公眾投票後由成員巡查評選出首3位最佳公廁，其中金獎屬白石角公廁；銀獎為馬料水海濱公廁；銅獎則是西灣河海寧街公廁。協會前主席熊志權指出，曾經到海外考察過新加坡公廁，不少有綠色植物圍繞，而白石角公廁採用了相同概念，有不少綠化設計及智能非接觸式設施，加上該公廁使用者多為單車客，故又加設飲水機，形容廁所乾淨又窩心。

對於去年公布的最差廁所，蘇金標稱今年再到場巡查發現情況已有改善，但他認為香港是旅遊城市，公廁應時刻做好，給予旅客好印象，惟不少環境衞生差的公廁均屬康文署旗下，認為署方在管理廁所上人手不足，將清潔公廁的管理外判出去，卻沒有足夠人手監察。

蘇又批評，政府「價低者得」的外判制度令服務質素下降，應設立專門管理公廁部門。協會又希望向公眾推廣女性尿兜，以助減省女性排隊去廁所時間，並建議政府帶頭設立，帶動社會嘗試使用女性尿兜。

西環：公廁內遍地積水。（黃仲民攝） 2023年香港最佳公廁選舉