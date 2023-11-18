小一自行派位 後日公布 成功率近50% 16載新高

【本報訊】全港官立及資助小學將於下周一（20日）公布明年9月小一自行分配學位的錄取名單，教育局昨公布，今年有逾2.1萬名兒童獲分配學位，成功率接近50%，創近16年新高，當中逾半屬「世襲生」。教育局提醒所有曾為子女申請自行分配學位的家長，須於下周一上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

至於已啟動「小一入學電子平台」帳戶的家長，則可於下周一早上10時起透過「小一入學電子平台」查閱結果。而所有相關家長須於下周三或四（22日及23日）學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。若未能辦理註冊手續，且無適當安排，將被視作放棄學位論。

當中逾半屬「世襲生」 今年有42,277名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，當中有21,086人獲派此類學位，換言之有近49.9%成功申請。當中，俗稱「世襲生」、即有兄姊在該校就讀或父母在該校任職的學生共11,138人，佔整體約52.8%；而餘下9,948人則屬按「計分辦法準則」分配類別。

教育局會於明年1月中旬，以書信通知未能獲得自行分配學位及只準備參加統一派位的申請者，並於明年1月22日至28日透過「小一入學電子平台」遞交統一派位「選擇學校表格」，或在明年1月27日或28日前往指定的統一派位中心，辦理選校手續，以便進行統一派位。