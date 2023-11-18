騙案年達5萬宗 有圖有片未必真

【本報訊】騙案日趨嚴重、犯案手法層出不窮，由議員、科技及法律專業人士共同成立「反詐騙大聯盟」，冀透過社區宣傳和教育、加強與執法部門的合作，令市民有所警惕和防範，避免成為騙案受害人。

聯盟發起人及召集人、議員吳傑莊指騙案升幅顯著，近一年來達5萬宗，幾乎時刻都有騙案發生，誤墮騙局者亦不乏高學歷的專業人士。事實上，在人工智能愈來愈高明，即使有圖有片有聲音，亦不代表有真相。

針對防範措施，他希望透過開展廣泛的公眾教育活動，提高社會對詐騙行為的認識，提供預防詐騙的資訊和工具，並鼓勵公眾舉報詐騙活動。在加強市民防騙意識的同時，亦促進官民合作，推動防騙訊息在社區的傳遞，更有效地打擊及防止詐騙行為，並提出相應的法律和政策建議，以填補法律漏洞，加強對詐騙行為的阻嚇和打擊，同時保護受害者的權益。

被問及如何宣傳防騙訊息，他指不單止要借助社區力量，亦希望能邀請騙案受害人現身說法。由於網絡騙案盛行，他說會引入防騙軟件並向政府推介，研究是否適合本地使用。他強調並非着眼於虛擬貨幣或網上騙案，亦會關注其他類型如求職騙案等。

針對JPEX案件，聯盟正研究於不同角度及層面，協助苦主追討索償，亦得知當局不同部門亦有提供協助，但由於涉及龐大人數及金額，因此需時處理。

團體明年3月31日辦反詐騙日 吳續稱，將於明年3月31日舉行全港性的「反詐騙日」，其具體形式待稍後公布，但大致是藉舉辦講座或遊戲，務求以軟性手法令市民對詐騙伎倆有所認識。至於活動日期之所以選定3月最後一日，是趁4月1日愚人節前夕，提醒市民慎防受騙。