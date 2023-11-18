站長室警員 未匯報打鬥雙方人數比重

稱因場面混亂

編號10215的偵緝警員在接受控方覆問時表示，他當晚是有分開向行動室匯報元朗站的聚集事件，最初報告有十多人聚集及追逐打鬥，及後同一地點再有人聚集，故他再匯報。他當時匯報指「見閘內有人開水喉fer（射）出面，閘外有白衫人攞住棍狀物體同發生打鬥」。他稱當時是有提及有兩批人，一批穿白衣，另一批着其他顏色衣服，並指共有接近超過一百人。不過他稱並沒有匯報兩批人各佔多少，他解釋，「因場面混亂同好急」，故沒有詳細匯報。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC1132/2022