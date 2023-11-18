站長室警員 未匯報打鬥雙方人數比重
【本報訊】前民主黨議員林卓廷等7人同被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動，案件昨於區院續審，控方就當日到元朗港鐵站站長室監察的警員作出覆問後，表示已傳召完所有控方證人並舉證完畢。眾辯方律師表示需時研究要否作出中段陳詞，法官把案件押後至下周一（20日）續審。
7名被告包括林卓廷（44歲）、庾家豪（36歲）、陳永晞（38歲）、葉鑫昇（32歲）、鄺浩林（27歲）、尹仲明（49歲）及楊朗（29歲），他們被控於2019年7月21日在港鐵元朗站大堂參與暴動。
稱因場面混亂
編號10215的偵緝警員在接受控方覆問時表示，他當晚是有分開向行動室匯報元朗站的聚集事件，最初報告有十多人聚集及追逐打鬥，及後同一地點再有人聚集，故他再匯報。他當時匯報指「見閘內有人開水喉fer（射）出面，閘外有白衫人攞住棍狀物體同發生打鬥」。他稱當時是有提及有兩批人，一批穿白衣，另一批着其他顏色衣服，並指共有接近超過一百人。不過他稱並沒有匯報兩批人各佔多少，他解釋，「因場面混亂同好急」，故沒有詳細匯報。案件編號：DCCC 1106/2020、DCCC1132/2022
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