逾13億重置港灣消防局 造價貴捱轟 嘥靚地惹質疑

【本報訊】政府希望花費約13.1億元，將港灣消防局重置於分域碼頭街及龍合街交界，建議昨提交立法會財務委員會審議並通過。不過有議員質疑造價，指項目每平方米造價42,119元，但市場價萬多元已經「頂晒檔」，又指預算當中有一筆1.19億的應急費用，質疑其作用；不過當局回覆指項目與政府其他同類型項目費用相近，是「合理」，且與市場招標價對等。亦有議員質疑用「咁靚嘅地方起消防局」，並且未有地盡其用。

議員蘇長榮指造價達每平方米42,119元，但市場價建築萬多元已經「頂晒檔」，建築署工程策劃總監王安華表示政府工程會參考同類型造價，參考河套區消防局每平方米41,523元，因此屬於「合理」，而應急費用用於應付不能預計情況，如在安裝地基時遇到鐵務、渠務管道等，如費用未用完會歸回庫房。議員梁子穎亦質疑項目需要用8年時間才能重置，詢問是否能壓縮時間和造價。王回應指建造消防局僅需要4年，相信是合理時長。

新址路段恐塞車頻頻礙服務 亦有議員質疑為何在「咁靚嘅地方起消防局」，且是「左屋搬右屋」，原址和新址相隔500米，又指新址路段「逢有咩事段路都會塞車」，質疑服務會否受影響。消防處副消防總長鄧榮華表示有對新址進行模擬推算，相關服務水平和現有相若，消防處亦有系統在行車時，相關路段的交通燈會變成綠燈。議員管浩鳴亦質疑該地未有「地盡其用」，因只有10層樓，不過商務及經濟發展局副局長陳百里表示已按照城規會規定，用盡地積比。