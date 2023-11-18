餵野鴿可罰10萬元 月底交立會審議

【本報訊】野鴿聚集滋擾社區，惟本港一直未有針對非法餵鴿的法例。港府早前計劃修訂《野生動物保護條例》，將現行禁止餵飼野生動物的規定範圍擴展至野鴿，並大增最高刑罰及引入定額罰款。政府昨就修訂草案正式刊憲，將於月底交予立法會審議，期望明年8月生效。有議員相信有關條例修訂具阻嚇力；又認為需要加入累進制罰款，避免重犯者。

料明年8月生效 《2023年野生動物保護（修訂）條例草案》建議，將禁止餵飼野生動物的現行規定擴展至涵蓋野鴿；將非法餵飼行為的最高刑罰，由罰款一萬元增加9倍至罰款10萬元，以及監禁一年。當局又建議引入定額罰款機制，金額訂為5,000元。條例草案亦建議擴大政府執法人員的人選類別，由原本的漁護署及治安執法人員，擴大至食環署、康文署及房屋署等。草案將於本月29日提交立法會首讀，如獲通過將於明年8月1日生效。

環境及生態局表示，餵飼野生動物及野鴿會影響動物野外覓食及求生的能力，亦構成公共衞生等問題。修訂條例旨在提升阻嚇力，打擊非法餵飼行為，加強保護野生動物，並保障環境衞生。

議員葛珮帆表示，市區有不少餵飼野鴿黑點，引來大量的野鴿聚集，對居民造成嚴重滋擾，亦引起不少環境衞生問題，情況一直為市民詬病，惟現時餵飼野鴿只以亂拋垃圾的罰則處理，雖然罰款提高但仍欠阻嚇力；她認為今次修例能提高阻嚇力打擊非法餵飼行為。

議員梁子穎指出，去年曾有相關修訂，將餵飼野豬的範圍由郊野公園擴大到全港，但遺漏了野鴿，現行條例相當不全面。議員陳穎欣也稱餵飼野鴿在執法上非常困難，認為罰則提高具阻嚇力，但指多數餵飼野鴿者均為重犯，因此建議條例加入累進制。

另外有沙田區議員提到，漁護署於2021年分別於中西區、九龍城及西貢區的3個野鴿聚集點，展開為期兩年的野鴿避孕藥試驗計劃，現已完成，促請當局盡快交代計劃成效，從而判斷是否將有關計劃推廣至不同社區。