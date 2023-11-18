精神健康支援熱線下月啟用

【本報訊】去年的《施政報告》提出設立精神健康支援熱線，該項服務將於下月起啟用，會提供合適轉介服務，政府稍後便會公布熱線電話號碼。醫務衞生局副局長李夏茵昨日表示，當局正積極研究加強地區康健中心的精神健康服務工作，並會推出先導計劃，供初期出現情緒問題的人士得到初步介入及治療，相關計劃詳情亦將於稍後公布。

而在立法會一個委員會上，議員田北辰就精神健康諮詢委員會早前曾表示目前尚未到研究社區治療令的時機，他關注委員會有上述說法的原因。議員陳永光則認為，本港提供精神健康服務的專業人手不足，舉例曾有市民向其反映24小時精神健康專線難以接通，甚或部分非政府組織專線亦只能在白天工作時間接通。