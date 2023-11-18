自殺警號 研識別高危學生 緊急機制仍要等

3個月已24宗 負面情緒爆煲嚴重 近期接連發生學生自殺輕生的消息，引起家長、學界及社會關注，立法會衞生事務委員會昨日召開會議，有議員就3個月內已有24名學生自殺一事提出質詢，也有議員引述有意見認為「學校環境造就失敗者」，政府如何改善這些負面看法。醫務衞生局副局長李夏茵坦承，近期多宗學童自殺事件已經響起了巨大警號，政府高度關注，教育局會檢視及分析風險因素，協助學校盡快辨識隱蔽的高風險學生，以進行介入和輔導。該局官員在另一場合則透露，教育局會盡快舉辦家長教育講座，協助築起防護網。

醫療衞生界議員林哲玄表示，現時距離開學不到三個月，本港已有24名學生自殺，情況令人痛心，他關注情緒遭受困擾的學生，可能不會主動尋求協助，當局雖會透過「醫、教、社」協作，但實際情況並非如此，往往未能及早發現有需要個案，他認為當局應該制訂緊急應變措施。

促改變「上學是負擔 」 調整課程減壓 李夏茵表示，醫務衞生局、教育局和社會福利署正在研究建立以學校為本的緊急機制，教師和學校社工會盡快識別自殺風險較高的學生，及時提供支援，並為有需要的學校配對社會資源，包括社署的註冊社工和非政府機構的輔助醫務人員；嚴重個案則會轉介至醫院管理局精神科優先治療處理。

議員鄧家彪亦指，政府應改變「上學是負擔」、「學校環境造就失敗者」等負面印象，並調整學校課程和活動，減輕學生壓力。議員陳凱欣則表示，今年學童自殺個案有上升趨勢，部分更在校園內發生，相信與學童在疫情後要追落後，功課壓力大大增加有關，建議政府介入檢視功課量。

教育局副局長施俊輝表示，除了老師要當好把關，家長在促進孩子心理健康方面亦扮演着非常重要的角色，透露教育局將盡快舉辦家長教育講座，協助築起防護網。施續指，有部分學校的小息午餐時間太短，當局會要求校方檢視，讓學生有喘息空間，希望學生有較長時間在校園聊天和參與球類活動，相信有一定幫助。