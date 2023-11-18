資助屋延按揭保證期 二手長達50年

新居屋還款期增至30年 最快明年生效 政府剛公布的《施政報告》宣布延長資助出售房屋單位二手市場按揭貸款保證期，香港房屋委員會資助房屋小組委員會昨日開會通過新安排，二手市場的居屋、綠置居或租置計劃單位按揭貸款保證期將延長至50年；而一手新居屋、綠置居及租置計劃單位的按揭最長還款期由25年延長到30年，兩項新措施分別在明年3月1日，及明年1月1日或之後實施（見表）。小組主席黃碧如相信新安排能幫助市民置業，有關注團體亦支持新措施，但希望有關方面增加白居二配額及調高一人申請者配額比例。

在現行安排下，一手市場的居屋或綠置居最長保證期為30年，而租置計劃單位則是25年，新安排下，兩者將會「睇齊」至30年，最長還款期也會由25年延長至30年。

至於第二市場方面，居屋或綠置居的按揭保證期，將由最長30年延長至50年；而租置計劃單位則由最長25年延長至最長50年。在首40年中，房委會會為綠表和白表申請者分別提供最高95%和90%的按揭貸款保證；在40年後至第50年，房委會會向綠表和白表買家提供80％的按揭貸款保證。

房委會資助房屋小組主席黃碧如在會議通過新措施後見記者，就按揭貸款保證期延長至50年，剩餘保證期超過10年的居屋或綠置居單位會由現時約14%大幅增至約98%；而剩餘保證期超過10年的租置計劃單位則由約24%增至100%。連同延長最長按揭還款期，將會讓買家可取得年期更長的按揭貸款，有助第二市場資助出售單位的流轉。

黃表示，今次改動能夠幫助有需要置業、且經濟能力不高的市民。但目前難以估計會否刺激市民上車，因為市民置業受很多因素影響，包括市場氣氛、經濟狀況、市民收入及其還款能力等。

團體倡增白居二配額 公屋聯會昨到房委會總部請願，聯會表明支持延長按揭貸款保證期的新措施，認為新措施無論對準買家、及資助房屋業主來說同樣受惠，有助市民置業和單位流轉。不過，聯會認為房委會應增加白居二名額，讓更多合資格的人士可以購買資助房屋單位；同時應提高一人申請者配額至最少20%，以助青年人達成置業目標；又建議將房協的「業主樓換樓計劃」擴展至房委會轄下資助出售房屋，促進居屋第二市場單位的流轉。

房委會通過延長資助出售房屋單位二手市場按揭貸款保證期。 資助出售單位按揭新安排