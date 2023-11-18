醫健：醫健寶庫：預防及應對季節性流感與新冠疫情

最近本港新冠確診數字再次回升，醫學界預測，季節性流感及新冠肺炎將每隔半年輪流爆發，本年10至12月為新冠高峰期，流感高峰則因為新冠緣故延至明年2至4月；明年夏季4至6月為新冠高峰，8至10月則為流感高峰。

夏季新冠及流感症狀一般較冬季輕微，原因是冬季低溫環境有利病毒繁殖及其他細菌感染，長者及長期病患者如在冬天染病，容易出現重症，並誘發心臟衰竭、冠心病及肺炎等併發症。

所謂預防勝於治療——高危群組包括65歲以上長者、長期病患者（尤其接受過器官移植手術、免疫系統較弱，以及正服用類固醇、生物製劑或針對T細胞藥物等人士），應每年最少接種一次新冠疫苗加強劑。預計今年年底，針對XBB變種病毒的一價mRNA及蛋白重組疫苗將推出市面，供市民選擇接種。

高危群組宜每年接種疫苗 每年4至5月，世衞會就甲型和乙型流感最流行的變種株作估算，以製造有效疫苗，於9至11月推出；而衞生署每年均為長者、長期病患者及兒童提供流感疫苗接種計劃。秋冬接種後，疫苗抗體至少半年有效，足以預防來年的夏季流感。

醫學界建議高危群組及醫護人員每年接種新冠及流感疫苗各一次；兒童（尤其幼稚園及小學學童）每年接種流感疫苗；身體健康人士及已接種基本兩劑新冠疫苗的兒童，則毋須再接種加強劑。

佩戴口罩亦可預防感染。建議長者及醫護人員在醫院、門診、安老院舍以及市區人流較多的地方，如公共交通工具等戴上口罩。

任何人士，特別是高危群組及醫護人員，一旦出現病徵，應盡快進行快速測試。現時市面上有快測工具可同時檢驗新冠、流感及合胞病毒，好處是確診後可對症下藥。高危人士獲處方抗病毒藥物後，建議在出現病徵48小時內服用，效果最為理想。若服藥後未有好轉，如持續高燒或氣促等，應盡快入院接受進一步治療。

香港大學李嘉誠醫學院

臨床醫學學院內科學系講座教授及傳染病科主任

孔繁毅教授

香港大學李嘉誠醫學院