當局篩選 港式管理灣區機構適用醫療券

【本報訊】新一份《施政報告》提出，長者醫療券的適用範圍，明年將擴大至大灣區內合適的醫療機構，並以約5間醫療機構作為提供基層醫療服務試點為目標。港府正選擇「港資、港式」管理的機構，並透露過程中將考慮管理質素及對醫療券的認識。至於內地機構方面，當局則認為內地社康中心實力較弱，傾向選擇大型綜合三甲醫院。

培訓不足 促設第二所牙科學院 立法會衞生事務委員會昨討論施政報告提及的醫療政策，議員楊永傑稱，希望未來能進一步增加大灣區可使用長者醫療券的機構數量。醫療衞生官員回應指，當中涉及醫療品質安全問題，加上長者醫療券屬政府福利，在考慮「政策過河」時，亦要確保公帑用得其所，故當局在擴大相關服務時，必須保持謹慎態度。

另有議員關注本港牙科問題，議員陳凱欣表示，本港在過去40年只有一所大學培訓牙科人才，每年牙科畢業生亦只有90人，質問當局會否考慮增設第二所牙科學院。醫療衞生官員回應稱，要興建第二所牙科學院將涉及相當大的資金，同時亦是一個長遠考慮，但當局暫未有相關計劃。