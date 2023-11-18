屯院病漢亡 專家：醫生遲檢視心電圖
【本報訊】入院前14天曾接種新冠疫苗，患高血壓、心臟病及曾經中風的57歲男病人，2021年因抽筋及胸口不適，到屯門醫院求醫。惟屯院因未能及時診斷病人臨床情況，導致病人入院翌日便死亡。死因庭昨續就事件展開研訊。專家證人指，單憑死者的心電圖結果，應可斷定死者患心肌梗塞，認為醫生可提高警覺。
曾通波仔屬高風險人士
死者容國洪終年57歲。是次研訊不設陪審員，由死因裁判官林希維審理。死者在2021年11月30日晚上入院，12月1日下午2時32分離世。據醫院管理局事發後表示，死者入院前14日內曾接種2019冠狀病毒病疫苗。心臟科專科醫生范瑜茵昨以專家證人身份作供，同意國際指引下，可依據3個因素來判斷病人是否患急性心肌梗塞，包括心電圖結果。如果「3中2」，便可確認病人患病。是次事件中，雖然死者只符合一項條件，但心電圖結果屬「最強的證據」，一併考慮到他的病歷，應可視之作心肌梗塞處理。
范形容死者個案屬「非典型」，認為如果知道病人之前做過「通波仔」手術，屬高風險人士，醫生便要提高警覺，減低延遲診斷的機會。另外，院方於2021年12月1日凌晨4時許，為病人做心電圖。惟醫生在清晨6時才檢視並發現有異常。范認為有延遲，表示醫生應該盡快閱覽報告，以便為病人安排適切治療。案件編號：CCDI-1080/2021
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