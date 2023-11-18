被指毒素超標 質疑樣本過期 稱毀商譽 台「福源花生醬」擬向消委會索償

【本報訊】本港消費者委員會日前發表《選擇》月刊，公布一款名為「福源花生醬」的樣本被檢測出所含可致肝癌的黃曲霉毒素超出歐盟標準。該款花生醬的台灣新竹廠商日前炮轟消委會的檢測結果，質疑樣本已過期，又指香港的報道引發該產品退貨潮，形容「70年商譽就這樣毀於一旦」，考慮向消委會索償。香港消委會強調絕不會使用過期的樣本做測試。台灣新竹市衞生局昨則稱，最近抽驗福源花生醬產品的黃曲霉毒素等含量都合乎標準，民眾可放心食用。

「新竹福源花生醬」負責人曾俊強向台灣傳媒指，香港的報道刊登後隨即引起退貨潮，生意一落千丈，預估損失幾十萬元新台幣，若損失為30萬新台幣，折合約7.4萬港元。該店在門前張貼聲明稿及檢測報告，證明生產的食物符合衞生標準。

曾俊強指出，福源花生醬一向即日製造，沒有加入任何添加物，保質期只有3個月。又指該公司在香港並無經銷、代理商，從相關相片所見，香港消委會採樣的花生醬上層浮出厚油，明顯擺放已久，瓶身顯示的有效日期為今年1月14日，質疑香港消委會使用過期產品進行檢測，指過期品當然有變質問題。台灣傳媒則指新竹市衞生局9月份曾抽驗福源花生醬合乎當地規定。

消委會：依國際標準測試 消委會則回應，該會職員於去年11月23日在香港某大超市購買新竹福源花生醬，相關樣本包裝上標示的有效日期為2023年1月13日。消委會將該樣本送往海外獲認證的第三方實驗室，根據國際普遍認受標準，於2022年12月2日至2023年1月11日進行測試，強調所有測試均在樣本有效期屆滿前完成。

消委會重申，絕不會使用過期的樣本進行測試，由於生產商提供的測試報告內顯示的樣本，與消委會的樣本批次及測試方法並不相同，因此不能對測試結果作直接比較。

會方期望商家能在產品包裝上提供正確及足夠的資料，例如生產日期、到期日、儲存溫度等供消費者參考，至於對方聲稱索償一事，消委會稱有需要時透過法律程序處理。