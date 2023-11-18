昆蟲易匿毛衣 「揀衫着」避床蝨

【本報訊】床蝨疑襲公共交通工具，人人憂慮蟲害已擴散全港。有滅蟲專家指出，床蝨較少會在交通工具上聚居，而市民可避免穿着容易惹昆蟲藏匿的毛衣，轉穿平滑的外套，有助避免床蝨走進衣服中，又稱床蝨並不會令人患病，籲市民毋須過分憂慮。九巴和龍運則宣布會增加深層清潔及消毒次數，包括噴灑防治床蝨噴霧。

九巴龍運增車廂消毒次數 香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強表示，網上流傳在車廂出現的床蝨較大機會是由旅客從海外帶入。他指出，床蝨一般只在家居中產卵成窩，因此家中會多現很多隻床蝨。不過，牠們較少會在交通工具上成窩，因為旅客只會帶着零星床蝨上車。

陳偉強續指，床蝨一般難以在平滑布料爬行，所以市民可避免穿針織衣服，現時天氣轉冷，可穿上膠質外套，防範昆蟲爬進衣物內。他又提醒大眾可使用香茅油等驅趕昆蟲。

九巴和龍運則宣布，其車隊在未來兩個星期，將會完成至少一次深層車廂清潔及消毒工作。龍運亦會針對車廂內床蝨有機會藏身的高風險區域，噴灑無色、無味且對人體無害的防治床蝨噴霧；亦已成立應變小隊，適時檢查及高溫處理車廂，確保巴士衞生。