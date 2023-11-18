派傳單應對蝨患 食署招數認真爛

低估影響懶把關 旅業復甦恐打殘 床蝨來勢洶洶，近日在港鐵機場快綫及九巴亦先後有人報稱見其蹤影。環境及生態局局長表示，本港有床蝨並非新鮮事，各行各業均具豐富處理經驗，不擔心情況會惡化。而港府亦召開跨部門防治蟲鼠督導委員會，討論預防及應對海外蝨患輸入本港，但措施仍是派單張宣傳等，未見新招應對。議員促請港府切勿低估床蝨影響，擔心蝨患打擊正逐步復甦的旅遊業。

死撐傳入情況未嚴重 環境及生態局局長謝展寰昨日出席活動後回應床蝨問題時表示，本港位於亞熱帶地區，床蝨很常見「不是新聞」，酒店、運輸等機構處理蟲害有相當多經驗，現階段未有很大的傳入情況，但強調政府不會輕視，已召開跨部門會議，令各部門提高警覺。

該局續指，副局長黃淑嫻於政府跨部門防治蟲鼠督導委員會上，轉達政務司副司長卓永興強化外防輸入及跨部門防蝨工作的指示，要求部門人員到機場及口岸等實地視察，確保工作到位。

食環署及衞生署代表則向委員會分享，早前聯同機場管理局等機構，加強宣傳教育工作，包括在機場和郵輪碼頭實地視察、在機場派發單張提醒市民注意床蝨等。各部門亦同意需與前線旅遊酒店、公共交通及運輸業界，以及市民保持緊密聯繫，令大眾掌握預防蝨患傳播的方法，例如關愛隊會向劏房戶和「三無大廈」住戶派發防蝨滅蝨資訊；食環署亦鼓勵垃圾收集站員工每天向大型棄置家具噴灑除害劑。

議員梁熙認為，雖有官員聲稱「（被床蝨咬）唔使睇醫生」、「（影響）比蚊咬更加細」，但他擔心政府會因此低估床蝨影響，尤其對旅遊業的衝擊。梁熙提到，不少市民擔心政府低估床蝨影響，諸如南韓、法國皆因床蝨影響旅遊業，最後造成衞生、經濟問題，而很多市民也不希望和床蝨共存。他希望當局「有魄力」防範蝨患。

寨卡攻港 蚊患需提防 另外，跨部門防治蟲鼠督導委員會亦討論蚊患事宜。環境局指出，政府會採取措施加強防範從海外輸入的蚊傳疾病，包括登革熱及寨卡病毒感染；衞生防護中心港口衞生科亦已加強巡查口岸，並因應今年首宗外地傳入寨卡病毒感染個案，促市民不要掉以輕心。