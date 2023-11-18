香港仔隧道今年內實施易通行

【本報訊】運輸署早前宣布大老山隧道本月26日起將實施「易通行」不停車繳費服務，運輸及物流局局長林世雄表示，除了大老山隧道，香港仔隧道亦將於今年底內實施「易通行」。至於3條過海隧道下月17日起實施第二階段分時段收費，目標是遏抑及分散繁忙時段的過海交通，鼓勵出行人士使用公共交通工具。

立法會交通事務委員會昨討論施政報告相關措施，議員林素蔚提出，有市民反映東隧實施「易通行」後，早上繁忙時段隧道口有大量車輛，由將藍隧道去到東隧入口往往需要半小時，形容變成「難通行」。運輸署署長李頌恩回應指，在東隧入口位置分開左行及右行線，是避免來自觀塘繞道及將軍澳的車流出現跨線，署方會再跟進相關位置。

另外，今年施政報告提出，在東九龍、啟德及洪水橋／厦村地區建造智慧綠色集體運輸系統。有議員希望東九龍和啟德系統能分別涵蓋慈雲山和觀塘，同時放寬招標條件。林世雄指會考慮招標條件「鬆一鬆」，但面對一定技術困難和限制，如延長路線，或未能符合成本效益，未必是好事，日後若技術許可，會再研究。