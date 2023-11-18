疑失控剷安全島 七旬的哥頭傷送院

【本報訊】昨日凌晨1時許，粉嶺一輛空載新界的士，沿華明路往和合石方向行駛，在駛至近華明里時，的士懷疑失控，掃毀鐵欄後剷上路中安全島。意外中，的士車頭嚴重損毀，車頭燈亦碎裂，玻璃碎片散滿一地，安全島的鐵欄被撞至鬆脫卡在車底。救護員接報趕至，姓杜（74歲）的士司機頭部受傷，經敷治包紮後再由救護車送院治理。執法人員正就意外原因及經過展開調查。

翻查紀錄，近期高齡司機涉及多宗嚴重車禍，單在11月已至少4宗。11月12日，一名75歲專線小巴司機，駕車於新蒲崗彩虹道近采頤花園對開，撞斃一名女途人，司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。11月4日凌晨，一名72歲的士司機在尖沙咀載客往元朗，途經長青隧道時，司機突然身體不適手掩胸口，其後的士失控撞壆，的士司機昏迷送院，經搶救後不治。同日，一名69歲的士司機於呈祥道近葵涌道交界突然暈厥，的士無人駕駛撞壆，幸的哥送院後回復清醒。

屯門公路輕型貨車翻側3傷 另外，昨日凌晨4時許，一輛輕型貨車沿屯門公路往九龍方向行駛，當駛至屯門市中心上斜位置，姓王（39歲）司機聲稱閃避一輛貨櫃車時，輕型貨車失控撞向路中分隔石壆，繼而翻側橫亘快線。王及兩名姓葉（20歲）及姓盧（31歲）乘客，分別頭、手及腰部受傷一度被困，其後3人自行爬出車廂待援。救護員接報趕至，替3名傷者敷治包紮後，再由救護車送院治理。執法人員正就意外原因展開調查。