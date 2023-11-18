旺角示威管有雷射筆 無業漢藏武罪成囚5個月

【本報訊】2019年有示威者在旺角亞皆老街近染布房街一帶聚集、堵路及破壞公眾設施，及後多人被捕。其中一名男子被指管有兩支雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，早前經審訊後被裁定罪成，昨在九龍城裁判法院被判入獄5個月。

38歲被告朱啟輪，報稱無業。他被控於2019年10月27日，在旺角亞皆老街管有兩個能發出雷射光束的裝置。控方案情指，案發當日下午，有人響應網民號召在尖沙咀示威集會。執法人員於下午近5時，在旺角亞皆老街近染布房街一帶驅散示威者，並拘捕多人，當中包括本案被告。人員在被告背包內搜出兩支雷射筆、口罩及生理鹽水等物品。

官不接納嚇退野豬說法 被告審訊時自辯稱，他住所附近有野豬及猴子出沒，為嚇退牠們會帶行山杖，但又因害怕被指藏武器被捕故轉用雷射筆。不過裁判官不接納說法，裁定他罪成。裁判官以6個月監禁為量刑起點，考慮到被告在案發後約4年才被起訴等因素，下調刑期至5個月。案件編號：KCCC 1546/2022