公僕違法政府姑息 僅10%革職

紀律插水 道德倒退 5年1124人犯罪 公務員的表現備受批評，甚至部分參與反修例事件被捕。而在2018/2019至2022/2023年度，5個年度總共有1,124名公務員因干犯嚴重不當行為被裁定干犯刑事罪行，而需接受正式紀律行動和懲處，當中229人遭嚴厲譴責、譴責有177人、革職者佔124人，71人迫令退休及6人被降級。而2022/2023年度較上一年度被懲處的個案上升37%， 而因嚴厲譴責附加金錢上的懲罰的個案增一倍，被降級則由0人增至3人。有學者認為有關數字並無阻嚇力，遭革職的僅佔小部分，可以說是姑息養奸，要求當局嚴懲。

公務員事務局提交立法會公務員及資助員工事務委員會的文件指出，2018/2019年度總共有336宗相關個案，2019/2020年度降至192宗，2020/2021年度則下降至145宗，但2021/2022年度則急增45宗至190宗，2022/2023年度則增至261宗，增加71宗，較上年度升37%。

懲處個案多屬警告譴責了事 5個年度的個案總數為1,124宗，屬「其他」、即包括警告及訓誡等的個案396宗、嚴厲譴責佔229宗，佔總數的20%、譴責有177宗、革職有124宗、嚴厲譴責附加金錢上的懲罰的個案有85宗、迫令退休有71宗、譴責附加金錢上的懲罰的個案有36宗，而降級共6宗。

在撇除「其他」分項，2022/2023年度中最多的個案屬於譴責有49宗，較上一年度的30宗增加19宗，增幅63.3%，革職者佔47宗，較上年度的35宗增加12宗，增幅約34%，而嚴厲譴責附加金錢上的懲罰個案有26宗，較上年度增加14宗，升幅逾一倍；遭嚴厲譴責佔23宗，較上年度的18宗增5宗，譴責附加金錢上的懲罰由上年度的6宗加至2022/2023年的8宗，被降級則有3宗，上年度並沒人被降職。

學者倡一旦發現犯法應革職 值得一提的是，在2020/2021年度遭革職的公務員個案僅13宗，而在2021/2022年度則增至35宗，增幅逾倍半，而迫令退休的個案亦由9宗增至17宗，增幅亦近倍，而遭譴責的個案由15宗增至30宗，升幅一倍，遭嚴厲譴責的個案由11宗增至18宗，增幅逾80%。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，數字並無阻嚇能力，犯事遭革職的僅佔極少一部分，大多都僅譴責、罰款，可以說是姑息養奸，認為當局做得不足夠，公務員也不會以身作則，建議當局一旦發現公務員涉及刑事罪行則應革職，中止合約，以加強阻嚇力。

公務員表現備受批評。 陳偉強 當局向立法會提交公務員被懲處個案數字。 過去5個年度公務員被懲處個案數字