笑看天下：入境處好似鴨子划水

「沒有對比就沒有傷害，沒有對比就沒有高低。」現實中好多嘢確實因比較而來，尤其政府各部門所推行嘅改革及政策，無不表示要便民利民、精益求精。之不過，唔通講吓就係咩？呢，好似康文署推出嘅SmartPLAY康體通系統，甫推出就問題多多，本報繼續收到市民投訴，包括付款後未能訂場、熱線虛設似詐騙、場地被重複預訂、疑出現用戶資料外洩等，要言之，便民利民新系統變成玩死市民新搞作！

各位，老朽想起全港新智能身份證換領計劃，入境處喺2018年底展開，為全港700多萬市民更新智能身份證，入境處一直做好每一個步驟，例如按出生年份分先後次序、換領中心地址、預約方法及手續、所需證明文件、程序、頭髮及衣着要求；亦有關愛安排，譬如「長者同行換證」、「殘疾人士同行換證」等，真正籌劃周全，無一甩漏，宣傳到位，便民利民，推行以來一切順暢，可以話有讚冇彈。

呢嗱！由於身處內地、海外嘅市民陸續回港換證，遇啱新冠疫情及政府推出搶人才和輸入外勞政策，令辦理智能身份證變得殷切，早前有鑑於仍有約39萬人未換領新證，入境事務處立刻增設位於觀塘嘅臨時換證辦事處，調派人手，甚至假日加班，總之做到真正為市民服務，為市民解決難題永不詐型；愛民、利民並非靠吹水，而係要真有成效！咁龐大複雜嘅換證計劃，做到如此完美，市民稱心滿意，入境處就好似鴨子划水，表面輕鬆，實際兩隻蹼喺水下拚命打水！

用心服務市民始終有目共睹，申訴專員公署日前舉辦第26屆申訴專員嘉許獎頒獎典禮，入境處獲頒今年度大獎，亦係第6次獲得該殊榮，成為歷年獲頒大獎次數最多嘅政府部門，實至名歸，可喜可賀！