撥亂反正：零標流標 死抱辣招

港鐵日前公布，旗下的東涌東站第一期物業發展項目，至截標日仍未有收到任何發展商入標，即日宣告流標。香港對上一次「零標」個案，剛好發生在10年前，碰巧也是屬於港鐵的天水圍天榮站物業發展項目。

在港鐵東涌東站項目之前，今年已有5宗分別來自政府及市建局的土地流標。6幅地皮的面積有大有小，地點有新界也有市區，類型有住宅也有商業項目，反映發展商普遍看淡香港樓市前景，擔心土地愈賣愈平，以至出現麵粉（土地）貴過麵包（房屋）的情況，導致發展項目虧本收場；甚至因買貴貨及利息開支飆升，導致公司出現財政危機。

筆者已多次指出，隨着土地及房屋供應增加，香港人口持續高齡化、少子化和爆發移民潮，再加上美國收水加息、內地經濟放緩，還有俄烏戰事、以巴戰事等種種外圍因素，本地樓市環境已出現根本性、結構性的變化，並非如部分特區官員宣稱的「短期調整」或「平穩發展」。

現在不只炒家或投資者絕迹，連真正用家也不敢入市。賣家往往要勁減以至蝕讓兩至三成，才能成功將物業沽出套現。在最近兩、三年上車的小業主，不少已淪為負資產，擔心隨時會被債主call loan，特區政府理應立即撤銷各項樓市辣招。今年的施政報告僅宣布為樓市減辣，但堅拒全面撤辣。隨後的物業成交與流標個案，已充分說明有關措施力度不足，甚至完全失敗。

有人認為樓價可升可跌，政府並無責任救市。但樓價大跌輕則影響消費，重則危害經濟。官地流標除影響房屋供應，還會損害政府財政。而港鐵及市建局的項目流標，更可能會影響相關鐵路項目的營運和舊區重建的進度。政府在公在私都不應死抱辣招！