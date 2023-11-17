自成一家：無心插柳的APEC

昨天說過，亞太經濟合作組織（APEC）在落實亞太自貿區的目標上一直沒有進展，以致近年幾乎淪為吹水會。但APEC畢竟還是有着與其他國際組織不同的特點，尤其是在促進國家領導人交流方面，發揮了一定作用。

APEC成立初期的形式是部長級會議，到1993年才升級為領導人非正式會議。從那年起，APEC每年都會召開領導人非正式會議，各國元首也利用這個機會，在會議期間舉行不同的雙邊首腦會晤，然後提出各自訴求，以化解國家之間的矛盾。

如果大家有印象，應該還記得2013年香港特首在印尼峇里出席APEC會議時，就專門與時任菲律賓總統阿基諾三世會面，轉達人質事件中港人家屬的訴求，要求菲方跟進。雖然這次會面沒有達成重要成果，但也為港府提供了一個闡述立場的機會。

至於中美兩國，APEC同樣是改善雙方關係的重要平台，例如1993年時任國家主席江澤民赴西雅圖出席APEC峰會，正是第二次重建中美關係的開始。2001年中國擔任APEC輪值主席期間，美國發生「911」事件，中國及時向美國表達友好態度，促成華府從遏制轉為尋求和中國合作。當年美國總統小布殊還特地到上海參加APEC峰會，宣布希望同中國建立具建設性的關係，中美關係自此進入平穩發展期。

國家元首掌握國家最大的權力，雙方直接交談有助建立良好的私人關係，進而增強國家間的相互諒解，APEC正好為大家提供一個面對面交流的平台。當然，各國領導人不是每次見面都可以有成果，但兩國在會面前的一段日子，起碼會努力克制和減少出台負面的政策，為會晤創造良好氣氛。有心栽花花不開，無心插柳柳成蔭，用這句話來形容APEC的作用可說是非常貼切。