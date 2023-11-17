筆下風雲：美國與哈馬斯同敗

以色列繼續無差別攻擊加薩平民，日前已攻入他們聲稱是哈馬斯據點的希法醫院，又一場生靈塗炭就在眼前。不管國際要求停戰的呼聲如何高漲，只要美國一日不制止以色列，全世界也沒有任何力量可以改變殘酷的現實。

事實上，哈馬斯正輸掉戰爭。過去人們一直以為，一旦進入打巷戰、地道戰階段，以色列沒有優勢，極可能遭受重創，皆因哈馬斯長年累月在加薩地底建立錯綜複雜的隧道，以色列難以掌握，防不勝防。以色列亦深明箇中危險，因此首階段便集中對加薩高空轟炸，將整個北部夷為平地。頹垣敗瓦不僅令平民死傷枕藉，亦可掩埋哈馬斯地道出入口。更重要是，以色列和哈馬斯強弱懸殊，前者又有美國撐腰，武器、彈藥、人力源源不絕；相反，哈馬斯被困加薩，完全沒有補給，人力愈來愈少，甚至連糧水和能源也遭切斷，還怎麼耗下去？哈馬斯提出釋放70名人質換取停火5日，惟人質生死從來不是以方首要考慮，目前形勢大好，當然睬你都傻。

可以說，以色列佔領和控制加薩已成定局，只是食相難看，國際社會並不支持，但內塔尼亞胡極強硬，擺出「雖千萬人吾往矣」之勢。況且由誰管理加薩一樣令人頭痛，美國希望由約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府管治，以色列卻大力反對。巴勒斯坦人最後一塊土地，看來難逃被以國吞併的命運。

哈馬斯在軍事上輸掉戰爭，但是在政治上目的已達。它發動這場驚世突襲，源於美國拉攏沙特阿拉伯與以色列建交，撬動整個中東格局。如今因為以色列的窮兇極惡獲美國盲撐，美以兩國已經失去整個阿拉伯世界。美國國家信譽破產，在中東影響力大降，可說是這場戰爭中，僅次於巴勒斯坦的最大輸家。