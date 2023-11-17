龍吟虎嘯：五眼聯盟的大夥計

盎格魯撒克遜人的「五眼聯盟」，是美國、英國、加拿大、澳洲、新西蘭組成，其中「龍頭老大」是美國；英國是「鼻祖」，美、加、澳、紐由其派生而來。「五眼聯盟」出現時，大英帝國早已衰落，美國不但是「五眼聯盟」的老大，而且是歐洲西方世界的老大。

在「五眼聯盟」內，英國只是「夥計」而已，加拿大、澳洲、新西蘭更是「微末小吏」，在西方世界排不上號，他們的存在感主要靠美國。如果國際上無大事，美國不發號施令，他們連刷存在感、狐假虎威的機會都沒有，相當寂寞。這對加拿大、澳洲、新西蘭還沒甚麼，反正自己從來就是國際社會的小角色，但對大英帝國來說，那就很是受不了，英國總是想尋機表現一下自己在「五眼聯盟」和國際舞台上地位非凡，甚至和美國不相伯仲。

今次俄烏之戰，就是「五眼聯盟」的老大美國策劃、挑唆發起，並號召西方世界、歐盟北約、天下嘍囉雲集響應打垮俄羅斯，「五眼聯盟」的老兄弟豈能不積極「齊上陣」？其中英國跳得最歡，它向烏克蘭提供大量軍火、武器，鼓舞烏軍士氣，提供作戰情報，對俄實施經濟制裁，凍結在英國的俄羅斯國有資產和個人財產。俄烏戰爭剛打響，時任英國首相約翰遜就和烏克蘭總統澤連斯基通電話，並向英國人民發表講話：「我們必須讓普京這種可怕而野蠻的冒險行動以失敗告終……」

俄烏之戰現已打了超過600天，「讓俄羅斯總統普京失敗、烏克蘭勝利」的可能性愈來愈渺茫，歐洲、美國停止援烏，早日結束戰爭的呼聲愈來愈大，美國拜登政府還在死扛。這時候，英國又跳了出來，國防大臣夏博思早前聲稱，除了要在英國或其他西方國家訓練烏軍部隊之外，英方還希望向烏克蘭派遣軍事教官。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫則警告，在烏克蘭訓練烏軍的英國教官，將成為俄羅斯武裝力量的合法目標，英教官將被消滅。