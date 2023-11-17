坦言集：泡沫之後

有論者認為，中國現況與日本當年的泡沫穿破相近，因而有中國日本化之推論。

中國與日本同敗於金融與房地產泡沫，但日本泡沫之後的改革是美國主導，先破日本企業集團的主銀行制，銀行破產、兼併。日本戰後重建的金融體系完全破壞，代之以美國式利潤為先的模式，由此而使產生戰後日本經濟奇迹的企業與經濟體制崩潰。加以開放金融，本是資助本國產業長期發展的超額儲蓄，變成追逐利息和短期收益而逃出日本，變成美國寡頭金融集團在國際市場到處攻擊，製造金融危機和由此賺取暴利的資本。日本國內卻缺乏產業等實體經濟的長期投資，經濟競爭力沒法恢復，一度走上外貿逆差之路。

日本的衰落是因泡沫之後體制崩裂，體制變化把經濟競爭力破壞。二、三十年的平穩主要靠政府財政赤字支撐，所以今天日本負債率是GDP的兩倍多。猶幸是內債，政府還可以用貨幣政策控制，但經濟體制內危機隱伏，也難有餘力振興經濟。即使日圓大貶，日本的產業實力已大不如前；也即使美國開放市場（包括壓抑中國輸美產品，騰空市場讓日本企業填補），但也與上世紀八、九十年代不同，日本能替代中國產品輸美的有限，或可短期平衡進出口。若中美貿易戰、科技戰稍為停息，日本仍不能壓倒中國的市場競爭力。

中日的根本差別是中國泡沫之後，即當前雖有勢力要開放體制，進一步市場化，近乎日本當年政策方向，幸好因為中國社會主義的性質，尤其是中美矛盾明顯，中國政府要防美國的文化侵略，用市場改革來破壞中國體制對經濟的促進作用，中國政府特別加重金融體系的監管控制，一是吸取泡沫經濟的教訓，二是認識日本的教訓。

中國一直是資金非法外流嚴重，經濟、金融與政治體系存在着巨大漏洞，泡沫危機更凸顯出這些方面的嚴重問題。

日本政權雖說自民黨一黨專政，但實際上是派閥輪替，派閥矛盾容易被美國利用。中國也黨內有派，但政治集中程度高，也有黨的法制體系的約束，包括「初心」的原則，只有鄧小平才可作大改，現時的領導層，以及幾十年對美國政治野心與美國模式的了解，相信不可能像日本泡沫之後大改體制。沒有體制更替破壞，反而是修補體制的漏洞，泡沫後的中國經濟不難恢復，更可有再度振興的機會。