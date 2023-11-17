被指雀局出千 3母子遭圍毆1命危

【本報訊】本周三下午4時許，一對持雙程證的姓李（30及34歲）兄弟、與持香港身份證的姓周（55歲）母親，因金錢問題與一對姓劉和姓黃（俱35歲）夫婦及5男一女，在油麻地吳松街174-184號一間樓上中菜館大打出手。周婦母子3人俱頭部受傷，其中34歲長子重創昏迷，母親及幼子則清醒，長子被送往伊利沙伯醫院搶救後情況危殆。黃婦頭部受傷，與報稱不適的丈夫須一併送院治理。

3人被扣查 5男在逃 事後，黃婦與姓劉丈夫，以及周婦母子3人俱涉嫌「傷人」被捕。執法人員經調查後，相信周婦母子為受害人，其後獲無條件釋放，黃婦及丈夫仍被扣留調查，並追緝涉案的5男一女。執法人員經深入調查後，昨日在馬鞍山西沙路一單位，以涉嫌「傷人」拘捕一名25歲本地女子，她已被扣留調查。

消息稱，周婦早前曾經與該名被追緝的女子打麻雀，其後對方介紹周婦給黃婦認識，二人亦有打麻雀。數日前，介紹人接獲黃婦投訴，指周婦在打麻雀時「出千」，導致其損失數十萬元。

為此，介紹人相約周婦及黃婦到中菜館講數，周婦擔心出事帶同兩兒赴會，黃婦亦與丈夫及5名大漢到場。期間，周婦被要求歸還款項，惟遭她一口拒絕，介紹人遂與她發生爭執，黃婦一方有人自稱黑社會成員。雙方激烈爭吵之際，周婦母子被人拳打腳踢，更遭人掟杯碟施襲，菜館職員見狀隨即報案。執法人員趕至前，介紹人與5名大漢已逃去無蹤。