電代步工具周街飛 33男女惹官非

扣查電動單車滑板車風火輪 為打擊新界北區非法駕駛電動可移動工具，執法部門於本周二及本周三在區內採取行動，期間拘捕包括3名外賣員在內共33男女，其中一名中年女子更涉嫌「危險駕駛」被捕，同時扣查33部包括電動單車、電動滑板車及電動單輪車，至於各部車輛性能均有待檢驗。

執法部門於本月14及15日一連兩日，在大埔、青山、屯門、天水圍、元朗及上水區，進行代號「朝陽」的交通執法行動，重點打擊非法駕駛電動可移動工具。期間，人員截獲並扣查33部電動可移動工具，包括27輛電動單車、5輛電動滑板車及一輛電動單輪車，各車性能有待作進一步檢驗，初步相信時速分別約10至20公里。

行動中，人員以涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」及「沒有明顯需要而在行人路上駕駛或策騎」等罪，拘捕26男7女本地人，年齡介乎24至70歲，當中包括3名外賣員。他們其後獲准保釋，需於12月中旬向執法部門報到。

索帶加裝座位接載小孩 其中一名沒有駕駛執照的47歲女子遇查時，正在上水駕駛一輛電動單車，相信她在單車駕駛座的前方，以索帶加裝了一個座位，用以接載一名4歲小童，不過有關裝置並不穩固，而女子在行人路上行駛期間，途人閃避時更一度發生危險，人員亦以涉嫌「危險駕駛」把她拘捕。除此之外，另外兩名人士亦同時涉嫌「不小心駕駛」被捕。

執法部門提醒市民，任何人在道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款一萬元及監禁12個月。