疑床蝨依附安全帶 九巴乘客險嚇壞

曾行走4路線 返廠消毒無發現 床蝨危機疑在本港擴散！繼港鐵機場快綫後，九巴日前亦懷疑發現床蝨蹤影。網上流傳，有乘客在九巴巴士的乘客座椅安全帶上，發現疑似床蝨的昆蟲。九巴回覆本報查詢時表示，涉事巴士返廠檢查未有發現床蝨，並已進行高溫深層清潔，而龍運巴士全線車隊今起將陸續進行防蝨工作。

據社交平台流傳的短片及圖片，拍片者轉述事發於昨日凌晨，有乘客在座椅安全帶上發現該疑似是床蝨的昆蟲。當時牠已無動靜，在旁遺下血漬。該乘客更謂，「好彩及早發現，否則帶返屋企就大件事」。而據了解，涉事巴士屬荔枝角車廠，當日收車前曾行走4條巴士路線，包括118、948、900及N271號。

龍運車隊今起噴劑防蝨 九巴回覆指，知悉事件後已即時安排該輛巴士回廠，派職員進行仔細檢查，結果沒有發現床蝨。為確保安全衞生，九巴委託專業公司在該輛巴士車廂全面高溫消毒和深層清潔，現已完成工作。

此外，為預防床蝨從外地進入本港，龍運已安排旗下全線車隊今起陸續進行防蝨工作，在車廂床蝨容易藏身的所有高風險地方，噴灑無色、無味及對人體無影響的防治床蝨噴劑，並適時進行高溫消毒和深層清潔。

除了九巴，機場快綫列車上周五（10日）亦懷疑發現床蝨。港鐵指接報後已派員上車檢查，暫未有發現，但是已經安排列車返廠進行高溫深層清潔。港鐵亦已經制訂方案，包括加強清潔機場快綫等使用非金屬座位的列車。

九巴早前亦就床蝨危機指，重視車廂清潔，已加強清洗車廂次數，而每次清潔車廂時，會以清潔消毒劑清潔座椅、扶手、安全帶、地板等車廂設施。九巴會密切注意車廂裡面的衞生情況，作出適切的跟進。

政府跨部門合作堵蝨輸入 床蝨之患蔓延全球多地，繼法國、英國後，南韓近日亦床蝨為患，均是港人旅遊熱門目的地。在床蝨危機升溫下，環境局早前與機場管理局、香港鐵路有限公司、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門開會商討防堵。

政府稱會指導跨部門防蝨及強化外防輸入，減低蝨患從海外傳入本港的機會。