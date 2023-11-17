涼風吹送 今低見15℃

【本報訊】一股強烈的東北季候風正影響華南沿岸，預料現時覆蓋華南的一道雲帶會逐漸轉薄。昨日晚上天氣顯著轉涼，天文台預測，今日早上清涼，市區最低氣溫降至約攝氏15度，新界再低兩三度，同時非常乾燥，今日早上新界有3區低見攝氏13度；明日打鼓嶺或低見攝氏11度，全港最凍。天文台在社交平台提醒市民，「翻風喇，提提親友着衫喇」。

強烈季候風信號昨日生效，在下午1時，天文台錄得氣溫攝氏23度，相對濕度65%，過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是5，強度屬於中等。天文台預料，今日天晴，非常乾燥，早晚清涼。

料下周四回升至28℃

天文台預料，明日市區氣溫介乎攝氏16度至攝氏23度，而新界多區更低於攝氏15度，當中打鼓嶺低見攝氏11度，石崗亦低至攝氏12度，而大埔、上水及流浮山或最低至攝氏13度。而隨着預料季候風會在下周初至中期緩和，香港天氣亦見回暖，另一股季候風補充會在下周後期抵達廣東沿岸。預料下周四（23日）最高氣溫回升至攝氏28度。