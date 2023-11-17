中大研細菌纖維素 製包裝膜走塑

【本報訊】難以自然分解的膠袋用完即棄，十分不環保。香港中文大學理學院團隊利用菌類研發出「細菌纖維素」，能夠製造新的包裝材料「BC基薄膜」，不單止能如膠袋一樣拉伸延展，又能在自然環境下降解，亦對人體無害，甚至直接食用。團體期望新的可降解包裝膜可取代塑膠，為地球走塑。

這種「細菌纖維素」由木麴菌與酵母菌的共生菌體製造而成。通稱「紅茶菌」的共生菌體原用於製作康普茶。中大理學院研究團隊將木麴菌基因改造，令它分泌出纖維素，形成生物膜，並經過微生物發酵後便成為「細菌纖維素」，過程中毋須砍樹來提取纖維。

埋泥土兩個月自然分解 團隊指出，細菌纖維素所製成的「BC基薄膜」的拉伸效果雖與膠袋類似，卻毋須如膠袋一樣等待數百年才能降解。中大理學院助理院長兼化學系教授魏濤表示，包裝膜只需要放入泥土約兩個月便能自然分解，而且不含有毒溶劑和添加化合物，在乾、濕狀態下同樣穩定，對人體無害，還能直接食用。

魏濤續指，食品包裝膜生產過程簡單，卻能有效阻隔水蒸氣及氧氣，有助延長食品保鮮期，有望取代商業塑膠。不過，魏承認，塑膠的成本較低，包裝膜的售價難較塑膠更平，仍需時改進物料等，令其廣泛於坊間應用，逐步取代塑膠。