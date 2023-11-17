東呼即應：廚餘回收桶試驗多時 欠宣傳街坊無從得知

東呼即應直擊屋邨發現 擺放位置不便 垃圾徵費將於明年4月實施，惟佔30%廢物量的廚餘至今回收渠道不足。最新的施政報告提出，明年內逐步在全港公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘。不過《東呼即應》於已裝設回收桶的大埔屋邨發現，眾多居民都不知道可回收廚餘，甚至不知道智能回收桶的存在。有環保團體批評港府宣傳不足，又質疑廚餘機擺放的位置偏遠。

環境保護署去年10月起開展為期18個月的「公共屋邨廚餘試驗計劃」，在全港多條公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘，而居民可回收賺取積分，換取日用品等。《東呼即應》近日走訪已安裝智能回收桶的大埔廣福邨，發現不少居民對計劃詳情懵然不知。有街坊指一直未見到宣傳，只是看到機器才知道有廚餘回收；亦有街坊指一直不知道廚餘機放在哪裏，待記者告知才發現，「原來那裏有這個東西」。另有居民認為，只放機器而沒人指導使用方法，對長者十分不便。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，如果大部分居民都不知道廚餘回收桶的存在，即是政府欠缺社區宣傳計劃，又說回收桶擺放的位置是否在居民平時出入的地方亦很重要。他假設若回收桶放在遠離居民通道的角落，便失去了宣傳效果，又認為要在邨內當眼位置張貼海報或掛橫額，令到居民知道甚麼時候開始有廚餘回收、可以收集甚麼廚餘，以及告知收集的時間，而不是只擺放回收桶，等待居民主動了解。

環團指送廠處理成本高 劉祉鋒另指，現時廚餘回收桶並沒有即時現場處理的功能，只是收集廚餘，再運到小蠔灣廚餘廠處理，交通運輸所需的時間、費用及碳排放不低。他建議環保署考慮倣效多地，於屋邨添置能收集、即場處理的廚餘機，將廚餘化成堆肥及產生能源，屆時也可以減少定期派車去屋苑收走廚餘。

環保署稱居民反應正面 環保署回覆《東呼即應》查詢時表示，居民對智能廚餘回收反應積極及評價正面。計劃由今年年底起，逐步在全港所有公共屋邨安裝智能回收桶收集廚餘，目標在2024年內完成。《東呼即應》根據環保署數字，每天經由智能廚餘回收桶平均收集約5公噸廚餘，以全港100座樓宇參與計劃計算，平均每座大約50公斤。不過一座公屋的單位數量眾多，《東呼》認為數字是否理想有待讀者判斷。

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