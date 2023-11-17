過渡屋甲類申請者定義調整

【本報訊】早前《施政報告》宣布初生嬰兒家庭可「插隊」，縮減一年公屋輪候時間，過渡性房屋亦作出相應調整。房屋局局長何永賢昨日在社交網站上發文表示，房屋局與過渡性房屋的營運機構舉行會議，將調整過渡屋甲類申請者的定義，讓有新生嬰兒的家庭由輪候公屋3年縮減至兩年，便能成為甲類申請者，有關調整將於今年12月1日生效。

有新生嬰家庭候公屋兩年符資格

原本過渡屋的甲類申請者需要符合輪候公屋達3年或以上的條件，而乙類申請者即為未有輪候公屋滿3年，但居於不適切住所的人士。不過，何表示有見施政報告提出「家有初生優先配屋計劃」，過渡屋亦相應調整，讓有新生嬰兒的家庭只需輪候公屋兩年或以上，就符合甲類申請的標準；至於乙類申請者方面，有18歲以下兒童的申請家庭，也會被納入為居住需要的甄選考慮因素。