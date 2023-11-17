過渡屋甲類申請者定義調整
【本報訊】早前《施政報告》宣布初生嬰兒家庭可「插隊」，縮減一年公屋輪候時間，過渡性房屋亦作出相應調整。房屋局局長何永賢昨日在社交網站上發文表示，房屋局與過渡性房屋的營運機構舉行會議，將調整過渡屋甲類申請者的定義，讓有新生嬰兒的家庭由輪候公屋3年縮減至兩年，便能成為甲類申請者，有關調整將於今年12月1日生效。
有新生嬰家庭候公屋兩年符資格
原本過渡屋的甲類申請者需要符合輪候公屋達3年或以上的條件，而乙類申請者即為未有輪候公屋滿3年，但居於不適切住所的人士。不過，何表示有見施政報告提出「家有初生優先配屋計劃」，過渡屋亦相應調整，讓有新生嬰兒的家庭只需輪候公屋兩年或以上，就符合甲類申請的標準；至於乙類申請者方面，有18歲以下兒童的申請家庭，也會被納入為居住需要的甄選考慮因素。
此外，香港房屋協會將於下周推出資助出售房屋項目「朗然」，提供共422伙，以中小型單位為主，實用面積由303平方呎至658平方呎，單位一般已附設基本裝修，並附設基本家電。房協將於下周開放示範單位及開價，綠白表資格比例和折扣率亦有待公布，預計在明年首季抽籤，第二季開始揀樓，最快料於2025年12月底可以入伙。
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