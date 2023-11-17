用假證免費泊車 郵差判社服令

【本報訊】一名郵差涉以虛假泊車許可證，免費使用政府合署停車場近半年。該名郵差早前被廉政公署落案起訴，並於沙田裁判法院承認兩項使用虛假文書罪，昨被裁判官覃有方判處180小時社會服務令。覃官指被告所犯罪行性質嚴重，但考慮到他認罪及其他求情因素，最終判處非監禁式刑罰。

38歲被告文俊謙，任職香港郵政郵差，他承認兩項使用虛假文書罪名。辯方求情指事件已令被告失去工作並獲取教訓。辯方指被告品格良好，亦獲家人的支持，望法庭能接納報告的建議，判處被告社服令。案發時被告在大埔政府合署的大埔派遞局工作。大埔政府合署設有一個停車場，由佳定物業管理有限公司（佳定）管理。獲香港郵政或其他相關政府部門簽發臨時泊車許可證的車輛，可在工作日期間免費停泊在該停車場。

於94工作日非法停泊 案情指被告於去年4月至10月期間，向佳定4名保安員展示兩張看來是由香港郵政發出的臨時泊車許可證，意圖誘使4人接受為真確的，以停泊一輛汽車在該停車場。廉署接獲貪污投訴展開調查，發現被告先後於94個工作日使用上述虛假臨時泊車許可證，將一輛汽車停泊在該停車場，而香港郵政從沒有向被告簽發相關臨時泊車許可證。