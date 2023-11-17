妨礙司法案 擬另聘資深大狀 李卓人姨仔續保釋 下月再訊

鄧燕梨

【本報訊】前職工盟秘書長兼前支聯會主席李卓人，其姨仔鄧燕梨早前因涉嫌在執法部門持法庭手令搜查一處所之前，取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，圖阻礙調查，她被控一項「妨礙司法公正」罪，案件昨在西九龍裁判法院再提堂。被告暫時毋須答辯，以便被告另聘資深大律師，案件押至12月7日再訊，被告續准保釋。

63歲被告鄧燕梨，報稱無業。被告代表大律師稱，被告擬另聘資深大律師，申請把案押後。控方不反對，裁判官批准辯方申請，將案押後至12月7日再提訊，被告續准以5萬元保釋，期間不得離港，須交出所有旅遊證件。

被指搜屋前取走證物 被告被控於今年3月9日，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即在執法部門向鄧燕娥位於荔枝角百老匯街美孚新邨一單位住所進行搜屋之前，於上述日期兩度進入該單位，以從該單位移除關乎受調查人鄧燕娥的相關案件證物，從而阻止該等案件證物被檢取及/或干擾該等案件證物。案件編號：WKCC 4112/2023