部門電子服務系統 推出前須資科辦測試

【本報訊】斥資5億元開發的康文署全新訂場系統「SmartPLAY康體通」連日甩轆不斷，資科辦昨日要求各政策局及部門在推出大型電子服務前，須先交予資科辦進行測試，確保系統合乎質素，該辦事處又會協助部門加強電子服務推出前的準備工作。

SmartPLAY連番甩轆

政府資訊科技總監辦公室表示，為更有效推進政府服務數字化轉型，昨起推行新措施，政府決策局及部門未來推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的負載和壓力測試，並由資科辦確認結果。該辦事處強調，雖然他們會協助部門為指定的大型電子政務服務系統推出前進行額外測試，但有關系統作為部門提供公共服務的主要組成部分，部門對系統及相關服務質素和運作的責任至為重要。而且，相關部門亦須在推出電子服務前進行充分的評估、測試和安排後備方案。