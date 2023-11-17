統籌盛事乏善尸位 文體旅局表現曳

服務「貼錢買難受」 訪港旅客急腳走 本港旅遊業一潭死水，加上早前郵輪碼頭亂局，國際賽車盛事又臨急削賽道等，令議員狂轟文體旅局做得差。在昨日舉行的立法會會議上，就振興旅遊業的議員議案，多位議員指出，香港旅遊業未恢復至疫情前，過夜旅客下跌，而服務質素更嚴重下降，優質旅遊資源又未有加以綜合利用，直言旅客又豈會「貼錢買難受」，又指出文化體育及旅遊局有很大的改善空間，質疑該局缺乏協調和統籌。

議員蘇長榮指出，現時訪港過夜旅客已恢復至疫情前的六成三，但海外旅客仍不到四成，不過過夜旅客由疫情人均消費2,000港元，跌至目前約1,300港元。他指出由於人手短缺，令香港引以為傲的服務質素嚴重下降，而旅客又豈會「貼錢買難受」？他又指香港的優質旅遊資源未有加以綜合利用，例如香港故宮博物館、國際郵輪碼頭，西九文化區用了香港最優質的土地，但港鐵卻無法到達，巴士亦沒有專線，要求政府加速處理問題。

郵輪碼頭亂象 醜出國際 議員廖長江同樣批評國際郵輪碼頭的交通問題、近日舉行的世界長途越野車錦標賽臨時縮短賽道和賽事延誤，直言影響旅客觀感，並顯示文化體育及旅遊局「有好大嘅改善空間」，期望未來的香港旅遊業發展藍圖2.0，可以融入更多文體旅的元素，加強文化體育及旅遊局協調統籌能力。

議員馬逢國則指香港過去文化、運動和時興活動並無冷場，但不解為何不少人仍指香港缺乏盛事，又提到自己倡議成立文體旅局時，「唔係單單要求政府在架構上面，水牌上面有一個政策局」，認為過去舉辦的一系列活動未能夠體現文體旅局應發揮的融合作用。

成立一年半 職權仍模糊 馬又指，文體旅遊局成立至今一年半，仍給人感覺停留在調整階段，質疑該局表現令人失望的原因仍停留在「職權摸索融合階段」，抑或「缺乏能夠協調和統籌的領導」。

另一議員何敬康就建議香港大力推動成為「演唱會之都」，邀請各地知名歌手來港舉辦演唱會，並向演唱會觀眾提供活動。他又指出近年甚少有港產片能衝出國際，港府在施政報告向電影發展基金等資助撥出43億元，期望政府要求製作團隊定好外銷目標。

文化體育及旅遊局副局長劉震回應指，政府已在體制上作出安排，推動文化體育旅遊的深度融合、促進協作，多項大型活動都加入吸引旅客的元素，且積極在海外及內地宣傳，相信業界感受到過去一年多的改變。