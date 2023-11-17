醫健：醫患同行：世界壓瘡預防日 以高科技提升護理成效

壓瘡，或稱褥瘡，國際間於2016年已修訂名稱為「壓力性損傷」。「壓力性損傷」是由於強烈和/或長期的壓力，或會伴隨有疼痛感；據統計，身患多種慢性疾病或需要長期臥床的長者更是高危一族；壓傷一旦處理不當被細菌感染，更有機會危及生命。

安老隱患 不容忽視 初步壓傷評估通常由醫院或診所的專業傷口護理醫生或護理師進行，然後由社區護理師或其他提供者進行每日或每周的追蹤管理。據國際文獻顯示，美國壓力性損傷的總體患病率約為10.1%，估計每年300萬患者的治療費用高達178億美元 （Hajhosseini etal, 2020）；本地研究亦指出，有8.9%入住安老院舍的老年患者，曾發生過壓力性損傷（Kwan, 2017）。考慮到其經濟影響，壓傷患者通常由家庭照護者管理，導致傷口感染、延遲愈合和住院的風險增加。

AR新科技協助提升醫患關係 就最近的施政報告中提及「以科技改善生活質素」的政策，筆者發現終究將額外注資10億元的基金，所支持的大部分只是現成的輔助類科技產品。然而，透過AR遠端協助將成為未來醫療保健的新趨勢，綜合應用3D視覺、人工智慧等技術和理念，使其在醫療保健方面有更多可能。最近應科院的一個研發項目為「AR眼鏡傷口管理系統」，使醫護和患者能夠就傷口處理，可在任何地點進行診斷和治療。這對於傷口狀態的理想評估和及時的治療情況十分具有價值；有望促進新一代智慧科技的發展，以實現更好的傷口護理應用。

適逢2023年11月16日為「世界壓瘡預防日」，筆者藉此呼籲本港各界應正視「壓力性損傷」為社會帶來的隱患，尤其是政策制訂者，應更了解壓瘡對安老服務不容忽視的影響，以提升長者和殘疾人士的生活質素，減輕照顧者的壓力，改善醫護人員與患者及其照顧者的溝通與關係。

病人醫護權益協進會

香港社區護理學會司庫曹聖玉