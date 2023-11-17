中大專利腸道微生態移植 成功率達90%

【本報訊】香港中文大學醫學院成功研發專利技術MOZAIC，提升腸道微生態移植成效，為患上難治性或復發性的難辨梭菌感染病人提供治療。比起傳統抗生素治療，新療法能夠把患者的生存中位數由2.1年提升至4.7年，升幅達一倍以上。近年歐美醫院均有採用腸道微生物移植治療，把健康人士的菌群利用內視鏡移植到患者體內，惟成功率參差，由40%至80%不等，新技術透過人工智能分析微生物群及基因，優化菌群，成功率可提升至90%以上；中大醫學院向醫管局提供技術，協助應付個案增長，期望減低患者住院次數及時間。

難辨梭菌感染是最常見的醫院內腸道感染，中大醫學院微生物學系系主任葉碧瑤表示，難辨梭菌感染常見病徵包括發燒、肚痛、肚瀉，嚴重可致排便出血。傳統抗生素治療會將腸道的好菌一併殺死，復發率亦達35%。中大醫學院自2013年於威爾斯親王醫院引入FMT治療，作為臨床試驗用途，至今完成逾800宗案例，並成功研發新技術，透過內視鏡方式在腸道注射溶液，重建患者腸道微生物生態，治療成功率達90%以上，患者生存中位數亦由2.1年提升至4.7年。

治難辨梭菌 生存中位數倍增 醫管局上月初起於威爾斯親王醫院試行，並擬明年第一、二季擴至屯門醫院及瑪嘉烈醫院。中大醫學院指，難辨梭菌感染的發病率過往幾年有上升趨勢，以威爾斯醫院為例，現時平均每月約有15至20宗新增個案，院方會與醫管局合作，為轄下醫院患上難治性或復發性的難辨梭菌感染病人，提供治療。中大醫學院院長陳家亮表示，新技術不但能提升患者存活率，亦能縮短患者住院時間，從而減省醫療成本。