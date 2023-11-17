頭號殺手冧莊 年四千人肺癌亡

癌症是公共健康的最大挑戰，據醫院管理局公布的最新數字，2021年本港共新增38,462宗新症，按年上升12.5%，平均每日新增105宗確診個案，期間有15,108人因癌症離世。5大最常見癌症中，肺癌繼續是「頭號殺手」，共有5,978人於該年確診，年內亦奪去4,037條生命，較2011年即10年前上升6.5%，肺癌亦是男性最常見的癌症。其餘癌症殺手依次是大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌，佔整體癌症新症個案的58%。與往年相比，前10名癌症排名略有變動，胰臟癌上升至第10位，較2020年增18.5%。統計顯示，女性患癌個案已連續兩年超越男性。

醫管局發布《2021年香港癌症統計概覽》，羅列了本港癌症問題的最新數據。概覽指，2021年3.8萬多宗癌症新症中，男性佔18,943宗，女性佔19,519宗；與2020年相比，新症增加了4,283宗，升幅達12.5%，男性個案增加13.4%（2,240宗），女性則增加11.7%（2,043宗）。

女性患癌連續兩年超男性 男性首5位最常見癌症依次為肺癌（18.4%）、大腸癌（18.1%）、前列腺癌（16%）及胃癌（4%），共佔癌症新症個案64%；就女性而言，首5位最常見癌症依次為乳腺癌（28.5%）、肺癌（12.7%）、大腸癌（12.7%）、子宮頸癌（6.4%）和甲狀腺癌（4.7%），共佔癌症個案約65%。女性罹患癌症數字連續兩年超越男性，每100名男性有103名女性確診，男性整體癌症標準化發病率在過去10年保持平穩，女性發病率則呈上升趨勢。

在2021年，本港有15,108人因癌症離世，佔全港整體死亡人數29.3%，當中超過一半（58%）為男性；令最多人致命的癌症為肺癌（26.7%）有4,037人，較10年前上升6.5%；其次為大腸癌（15.2%），死亡人數2,298人，升幅20.7%；肝癌（9.6%）亦有1,447人，與10年前相比，減少5.8%，3種癌症合共佔所有癌症死亡人數的一半以上。醫管局指，疫情中癌症新症一度減少，但2021年服務大致復常，癌症確診個案亦增加。

香港癌症資料統計中心今年進行了一項全港性的癌症分期存活率研究，涵蓋2010至2020年間約54,400名確診為肺癌的患者，數據顯示，肺癌整體5年相對存活率為21.8%，第一、第二和第三期肺癌的5年相對存活率，分別為72.4%、45.4%和24.6%，第四期則進一步下降至7.8%。不過，中心發現，儘管肺癌5年相對存活率相對地較低，但非小細胞肺癌的存活率，已由2010至2014年間的19.3%，持續上升至2015至2020年間的近30%，認為近年發展的標靶治療及免疫治療，可能是有效提高非小細胞肺癌患者存活率的原因。