外判制千瘡百孔 政府被斥「帶頭製造貧窮」

【本報訊】本港外判制度備受爭議。立法會昨通過政府帶頭檢討外判制度的議員議案，有工會背景的議員斥「政府外判往往連責任都外判出去」，更「帶頭製造貧窮」，促請政府以身作則，檢討改革外判制度，將有實際需要的崗位改為長期聘用。有商界背景的議員則指外判制度多年行之有效，如果接納勞工界建議，恐業界受到衝擊。

有工會背景的議員黃國指政府為削減公務員編制，以大規模外判取代，造成「三輸一贏」的局面，當局無法通過外判削減成本，工人的權益被剝削，市民得不到應有的服務，贏的只有只賺不賠的外判商。他指有工會早前發現34%的人因工作無時間用膳，批評「政府外判往往連責任都外判出去」，又認為外判合約開支龐大，外判真正成本比政府直接聘請工人為高，促請政府以身作則，帶頭檢討改革外判制度，將有實際需要的崗位改為長期聘用。