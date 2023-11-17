廣華電線槽厚度不合規格 相關148工程合約 建築署急檢測

醫管局：倘涉刑事交執法部門

醫管局指，專家檢測的數據顯示，電線槽鍍層的厚度少於20微米（μm）的標準，而重量亦未達275g/m²的相關標準。獨立專家確認，有關電線槽的鍍層厚度及重量均不合規格，未達工程合約中訂明的標準。同時，醫管局亦已要求承建商詳細調查及解釋違規原因，責成項目顧問及承建商在不影響醫院運作下，按實際情況更換不合規格物料或採取其他可行補救措施，以及承擔相關開支及損失。醫管局續指，若發現涉及刑事成分，會轉交執法部門跟進調查。