職安罰則加辣無靈 工業意外不跌反升

修例後16死26傷 管理制度崩潰警號響 職安健條例今年4月通過修訂，提高罰則以為業界帶出阻嚇作用，但本港整體工業意外卻不跌反升。香港建造業總工會表示，條例實施至今已發生37宗嚴重工業意外，造成16死26傷，遠高於條例實施前首4個月的情況，反映目前安全管理制度面臨崩潰，認為業界持份者有作出反思檢討的必要，包括重新審視《工廠及工業經營條例》。

工會進行資料統計發現，截至前日，本港今年共發生57宗嚴重工業意外，造成21名工人死亡。數據又發現，有一半工業意外均來自離地或高處工作，其中有11名工人因而死亡，包括來自裝修、維修等行業；另外8宗則涉及吊運工作，導致兩名工人死亡。此外，較為罕見的工業意外，如在密閉空間吸入毒氣窒息、觸電、塌牆等，在今年亦時有發生，當中亦造成6名工人死亡，情況值得關注。

安全主任身兼多職淪「打雜」 工會會長黃平強調，眾多工業意外均可避免發生，但由於現時工程施工期急趕，甚或現時部分高風險工序一直沒有嚴格監管，因而導致意外發生，又指地盤安全主任除自身的安全管理外，亦要在地盤內兼任多職，譬如防疫、滅蚊、環保等，頓時淪為「打雜」，失去本身巡查地盤安全，以及向管理層提供安全建議的意義，認為業界要改善分工和培訓。

他續指，有前線工人反映部分地盤安全指引過時，末能符合現時建築物設計的需求，他促請勞工處審視《工廠及工業經營條例》附屬法例和安全指引，加強對工人保障。

促簡化程序處分違規承建商 議員周小松表示，政府應將工務工程招標與承建商技術和安全情況掛鈎，由屋宇署審視相關承建商續牌事宜，加強阻嚇力；政府亦要高調進行聯合行動巡查，以及同步處理涉及工業意外的承建商面對的法律程序及紀律處分，免之後特別設立委員會處理，以簡化加快程序。

建造業分包商聯會會長伍新華表示，即使《職安健條例》修訂後加重罰則，工地文化卻轉變不大，不少工人仍心存僥倖，甚或因趕工而「貪快」，高台及吊運工作的情況比較嚴重。

工程師學會安全工程專責事務委員會委員何賜明則指，目前註冊承建商須每3年續牌，但相關委員會處理部分個案時間長達10年，確不理想。